Варламов отразил 24 броска и стал первой звездой матча НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 0:2. Российский голкипер Семен Варламов был признан первой звездой встречи.

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккинон и Габриэль Ландеског, уточняет «Газета.ру».

Варламов отразил 24 броска, оставив свои ворота в неприкосновенности. Это первый «сухарь» для российского вратаря в сезоне.

«Колорадо» одержал седьмую победу в восьми последних матчах. Клуб занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Детройт» расположился на 12-й строчке в Восточной конференции.

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