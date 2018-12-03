Прямой эфир

Варламов отразил 24 броска и стал первой звездой матча НХЛ

0
Фото: TASS/PA Images/Jeff McIntosh
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 0:2. Российский голкипер Семен Варламов был признан первой звездой встречи.

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккинон и Габриэль Ландеског, уточняет «Газета.ру».

Варламов отразил 24 броска, оставив свои ворота в неприкосновенности. Это первый «сухарь» для российского вратаря в сезоне.

«Колорадо» одержал седьмую победу в восьми последних матчах. Клуб занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Детройт» расположился на 12-й строчке в Восточной конференции.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хоккеист НХЛ нашел на льду зуб и вернул его сопернику
Овечкин вышел в лидеры гонки снайперов НХЛ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017