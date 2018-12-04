Самолет China Eastern экстренно сел в Китае из-за технической неисправности

Самолет китайской авиакомпании China Eastern, выполнявший внутренний рейс, совершил экстренную посадку из-за технического сбоя на борту. Об этом сообщил перевозчик в своем аккаунте в социальной сети Weibo.

Лайнер выполнял рейс MU5257 из города Циндао в административный центр южной провинции Гуандун — Гуанчжоу. Во время полета выпали кислородные маски, однако, как утверждают в авиакомпании, разгерметизации салона не было, уточняет «РИА Новости».

В связи с инцидентом капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке. Самолет приземлился в аэропорту города Наньчан. Экстренная посадка прошла успешно.

3 декабря самолет Bombardier, направлявшийся из Владивостока в Токио, вернулся в аэропорт вылета. Причиной экстренной посадки стала разгерметизация салона. Никто из пассажиров не пострадал, а воздушное судно временно отстранили от полетов.