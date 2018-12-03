Самолет с 13 людьми на борту совершит аварийную посадку в Чите

Двухмоторный самолет L-410 с 11 пассажирами и двумя членами экипажа, вылетевший из Читы в поселок Газимурский Завод, развернулся для аварийной посадки в аэропорту отправления. Об этом сообщил ТАСС источник в правительстве Забайкалья в понедельник, 3 декабря.

Отмечается, что самолет повернул назад из-за обнаруженной на борту неисправности, причина которой не уточняется.

27 ноября пассажирский самолет авиакомпании «Икар», следовавший из Орска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани. На борту находились 76 пассажиров, никто не пострадал.