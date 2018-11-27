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Следовавший в Москву пассажирский самолет экстренно сел в Казани

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Фото: commons.wikimedia.org/Anna Zvereva
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Пассажирский самолет авиакомпании «Икар», следовавший из Орска в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани. На борту находились 76 пассажиров, никто не пострадал.

Инцидент произошел рано утром во вторник, 27 ноября. В настоящий момент воздушное судно находится в столице Татарстана. Причины происшествия уточняются, пишет ТАСС.

9 ноября в аэропорту Казани экстренную посадку из-за отказа одной из автоматических систем совершил борт Embraer ERJ-135, который следовал в Абакан. В самолете находились восемь человек, включая трех членов экипажа, отмечает «Газета.ру».

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