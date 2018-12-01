Летевшую в обычном самолете Меркель засняли пассажиры

В Сети появились фотографии канцлера Германии Ангелы Меркель на борту обычного самолета. Политик воспользовалась услугами авиакомпании, чтобы попасть на саммит «большой двадцатки» (G20) в Аргентине.

Как уточняет BBC, Меркель пришлось пересесть в рейсовый самолет после поломки правительственного воздушного судна. Канцлеру не удалось предоставить резервный борт из-за трудностей в согласовании графиков правительственных лайнеров.

30 ноября самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне на пути в Буэнос-Айрес. Воздушное судно развернулось над Нидерландами спустя час после начала полета из-за технической неполадки.

По словам немецкого канцлера, инцидент не говорит о ненадежности правительственных самолетов. Она также отметила, что капитан и экипаж действовали очень профессионально.