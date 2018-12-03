Вылетевший в Токио самолет вернулся во Владивосток из-за разгерметизации

Самолет Bombardier авиакомпании «Аврора», вылетевший из Владивостока в Токио, вернулся в аэропорт по причине разгерметизации, инцидент произошел рано утром в понедельник, 3 декабря.

После взлета командир воздушного судна доложил о разгерметизации и запросил посадку в ближайшем аэропорту, передает «Интерфакс». Диспетчеры решили вернуть его во Владивосток, где авиакомпания располагает ремонтной базой.

При посадке никто не пострадал, самолет временно отстранили от полетов.

16 ноября самолет авиакомпании British Airways, летевший из Москвы в Лондон, совершил вынужденную посадку в Берлине. Возможной причиной посадки могла стать разгерметизация.