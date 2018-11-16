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Самолет авиакомпании British Airways совершил вынужденную посадку в Берлине

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Bayne Stanley
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Самолет авиакомпании British Airways, летевший из Москвы в Лондон, совершил вынужденную посадку в Берлине. Об этом 16 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря объединения берлинских аэропортов FBB Даниэля Толксдорфа.

Он не назвал причину, по которой лайнер свершил экстренную посадку, но при этом добавил, что она прошла успешно.

В то же время источник в авиадиспетчерских службах сообщил, что возможной причиной посадки могла стать разгерметизация.

Ранее в этот же день сообщалось, что самолет, следовавший из Москвы во Владивосток, вынужденно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира. Сразу после приземления мужчину с подозрением на инсульт экстренно госпитализировали Емельяновскую центральную районную больницу.

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