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Третьяковка может вернуться к бесплатной раздаче чая и кофе в очередях

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Государственная Третьяковская галерея может вернуться к практике бесплатной раздачи чая и кофе для тех, кто ожидает возможности попасть в музей в очередях во время холодов. Об этом рассказала глава учреждения Зельфира Трегулова.

По ее словам, когда в Третьяковке были большие очереди, руководство всегда организовывало бесплатную раздачу кофе и чая, а также еды. С наступлением холодов администрация учреждения раздумывает над тем, чтобы вернуть традицию, особенно после длинной очереди на Куинджи, пишет «РИА Новости».

Также она рассказала, что руководство разрешило большему числу посетителей, чем положено, находиться в залах, чтобы сократить очереди в галерею. Также Трегулова предложила посетителям покупать билеты через интернет, чтобы не стоять в очереди.

25 ноября очередь перед Третьяковской галереей в Москве, где открылась бесплатная выставка художника Архипа Куинджи, растянулась на 1,5 км. Посетить выставку бесплатно можно было один день в рамках акции «Культурный марафон».

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