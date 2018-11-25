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Очередь на Куинджи в Третьяковку растянулась на 1,5 км

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифули
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Очередь перед Третьяковской галереей в Москве, где открылась бесплатная выставка художника Архипа Куинджи, растянулась на 1,5 км.

Посетить выставку бесплатно можно один день, 25 ноября, в рамках акции «Культурный марафон». Москвичи и гости столицы, несмотря на весьма прохладную погоду, начали занимать места в очереди за два часа до открытия галереи.

Как пишет РЕН ТВ, в обычные дни выставка будет открыта для посещений до 17 февраля 2019 года. В прошлый раз работы Куинджи в Москве широкой публике показывали в 1992 году, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Архип Куинджи — русский художник греческого происхождения. Он известен как мастер пейзажной живописи. Ни выставке собрано около 180 его работ, в том числе из частной коллекции и музеев Азербайджана и Белоруссии.

20 ноября в ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась выставка «Пикассо & Хохлова», рассказывающая об истории любви испанского художника Пабло Пикассо и русской балерины Ольги Хохловой.

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