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Песков рассказал о рабочем графике Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО рассказал о рабочем графике Владимира Путина. Об этом 3 декабря сообщает ТАСС.

По его словам, самое активное рабочее время в графике президента наступает после 18 часов и часто длится до полуночи. «Президент любит сдвинутый рабочий график, самая большая активность начинается в 6–7–8 вечера и идет дальше, тяготеет к полуночи», — отметил он.

Песков также заметил, что рабочий день Путина редко бывает меньше 10 часов, как и у многих других чиновников. По его словам, президенту обычно приходится работать по 12–13 часов в день.

18 ноября пресс-секретарь президента рассказал о занятиях Путина во время перелетов. По его словам, российский лидер в основном изучает и подписывает документы и указы, которые ежедневно выпускает администрация и его пресс-служба, а также смотрит телевизионные дайджесты и читает новости.

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