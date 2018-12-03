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Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

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Фото: ФК «Локомотив»
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Полузащитник молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин, по предварительным данным, умер от переохлаждения.

Вместе с тем следователи также не исключают и другую версию гибели футболиста, отмечает РЕН ТВ. Известно, что 18-летний Ломакин иногда употреблял сильнодействующий медицинский препарат, из-за которого вел себя неадекватно. Не исключено, что в день смерти он, будучи пьяным, не рассчитал дозировку. 

Ранее мать Ломакина обратилась в полицию с просьбой помочь с поисками ее пропавшего сына, после того как он «уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив». Полузащитник перестал выходить на связь 30 ноября — после того как переночевал в учреждении

Через два дня его телефон появился в сети. Выяснилось, что спортсмен забыл портфель и телефон в такси. Водитель рассказал, что подвозил Ломакина и его друга Ивана.

Приятель погибшего рассказал, что они употребляли спиртные напитки, однако он не может вспомнить, где они проводили время.

Тело футболиста было обнаружено 2 декабря рядом с берегом одного из притоков Москвы-реки, на улице Борисовские Пруды. 

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