Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

Полузащитник молодежной команды «Локомотива» Алексей Ломакин, по предварительным данным, умер от переохлаждения.

Вместе с тем следователи также не исключают и другую версию гибели футболиста, отмечает РЕН ТВ. Известно, что 18-летний Ломакин иногда употреблял сильнодействующий медицинский препарат, из-за которого вел себя неадекватно. Не исключено, что в день смерти он, будучи пьяным, не рассчитал дозировку.

Ранее мать Ломакина обратилась в полицию с просьбой помочь с поисками ее пропавшего сына, после того как он «уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив». Полузащитник перестал выходить на связь 30 ноября — после того как переночевал в учреждении.

Через два дня его телефон появился в сети. Выяснилось, что спортсмен забыл портфель и телефон в такси. Водитель рассказал, что подвозил Ломакина и его друга Ивана.

Приятель погибшего рассказал, что они употребляли спиртные напитки, однако он не может вспомнить, где они проводили время.

Тело футболиста было обнаружено 2 декабря рядом с берегом одного из притоков Москвы-реки, на улице Борисовские Пруды.