Марк Хьюз покинул пост главного тренера «Саутгемптона»

Руководство английского ФК «Саутгемптон» отправило в отставку главного тренера команды Марка Хьюза. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Специалист возглавил «святых» в марте 2018 года, сменив на посту аргентинца Маурисио Пеллегрино. В мае клуб продлил соглашение с Хьюзом на три года.

В нынешнем чемпионате Англии «Саутгемптон» не может одержать победу в течение десяти туров (в активе команды пять поражений и пять ничьих), потому находится в зоне вылета с девятью очками, занимая 18-ю позицию.

К игре против «Тоттенхэма» 5 декабря команду подготовит помощник тренера Кельвин Дэвис, пишет «Спорт-Экспресс».

29 октября сообщалось, что главный тренер ФК «Реал Мадрид» Хулен Лопетеги отправлен в отставку.