Бывший тренер сборной СССР по футболу призвал абстрагироваться от ЧМ-2018

Обсуждать сборную России по футболу следует, абстрагировавшись от показанных ею результатов на ЧМ 2018 года. Об этом заявил бывший главный тренер команды России Анатолий Бышовец.

«Мы должны уже абстрагироваться от чемпионата мира. У нас были идеальные условия для подготовки, сыграла свою роль определенная лояльность к нам как к хозяевам, сами законы жанра работали на нас. Сборная России отличалась тогда мобильностью и самоотдачей, идеально подобранной тактикой», — сказал Бышовец в интервью RT.

Заслуженный тренер СССР также отметил, что в настоящее время текущие результаты сборной менее впечатляющие, поскольку сейчас команда не имеет былой физической подготовки.

«Вспомните, как против Испании играли с тройкой футболистов в обороне. Точно так же хотели сыграть со Швецией, но эта тактика не была подкреплена физической готовностью», — добавил специалист и подчеркнул, что по результатам чемпионата мира 2018 года не следует судить о состоянии всего футбола в России.

Российская сборная проиграла команде Швеции в матче группового этапа Лиги наций со счетом 0:2. Встреча состоялась 20 ноября в Стокгольме.

Анатолий Бышовец, выступавший за киевское «Динамо», был признан лучшим бомбардиром команды и лучшим игроком сборной СССР на чемпионате мира 1970 года. Позже он стал главным тренером юношеских сборных Украинской ССР и СССР. Под его руководством олимпийская сборная СССР в 1988 году завоевала золотые медали на Играх в Сеуле. В 1990–1992 годах был главным наставником сборной СССР и сборной СНГ, вышедшей в финальный турнир Евро-1992. В 1998 году Бышовец стал главным тренером сборной России, под чьим руководством команда играла в течение пяти месяцев.