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Необычную стену XIV века нашли в Азове

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Редкую для XIV века стену из сырцового кирпича обнаружили археологи при раскопках на Петровском бульваре в Азове Ростовской области. По данным городского музея-заповедника, в большинстве домов золотоордынского Азака из сырцового кирпича сооружались только низкие цоколи.

Найденная стена отделяла дом от улицы и проходила совсем рядом с мостовой. Также удалось расчистить часть глинобитного пола и кусок внутренней стены, информирует RostovGazeta. Археологам не удастся изучить весь дом, так как его часть находится за пределами раскопа.

Во время раскопок в подмосковном Зарайске археологам удалось обнаружить череп мамонта, внутри которого был спрятан клад. О необычной находке стало известно 21 ноября. Клад представлял из себя кремниевые изделия и заготовки для изготовления орудий.

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