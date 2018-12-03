Необычную стену XIV века нашли в Азове

Редкую для XIV века стену из сырцового кирпича обнаружили археологи при раскопках на Петровском бульваре в Азове Ростовской области. По данным городского музея-заповедника, в большинстве домов золотоордынского Азака из сырцового кирпича сооружались только низкие цоколи.

Найденная стена отделяла дом от улицы и проходила совсем рядом с мостовой. Также удалось расчистить часть глинобитного пола и кусок внутренней стены, информирует RostovGazeta. Археологам не удастся изучить весь дом, так как его часть находится за пределами раскопа.

Во время раскопок в подмосковном Зарайске археологам удалось обнаружить череп мамонта, внутри которого был спрятан клад. О необычной находке стало известно 21 ноября. Клад представлял из себя кремниевые изделия и заготовки для изготовления орудий.