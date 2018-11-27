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Ученые раскрыли новую информацию о пустом саркофаге в Успенском соборе

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Фото: институт археологии РАН
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Во время исследования саркофага XIII века, найденного в Успенском соборе в Ростове Великом, ученые обнаружили новые данные. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.

По сведениям экспертов, плита, закрывающая гроб, оказалась больше его по размерам. Глубина же саркофага составляет всего 28 см. Ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Андрей Леонтьев подчеркнул, что этого объема недостаточно, чтобы положить в него тело.

«Конечно, со временем внутренняя глубина саркофагов становилась все меньше, но не до такой степени. Экспедиция 2018 года измерила и осмотрела саркофаг и выяснила, что массивная крышка гробницы по длине превышала размер каменного ящика и, возможно, заменила первоначальную. При предыдущих исследованиях этот факт остался незамеченным», — отметил он.

Ученые не отрицают, что в найденном саркофаге, возможно, никто не был похоронен. Исследования, проведенные в 2018 году, помогут раскрыть его происхождение.

Летом 2018 года эксперты Института археологии РАН исследовали три храма в Ростове Великом — Успенский собор, Богоявленский собор Авраамиевого монастыря и церковь Бориса и Глеба. В ходе экспедиции ученые также изучили саркофаг XIII века, который был впервые обнаружен в 1994 году экспедицией Государственного Эрмитажа при раскопках у стены северной апсиды Успенского собора. Повторное обследование принесло археологам новые данные.

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