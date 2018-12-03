Молодая женщина и двое детей погибли при пожаре в Брянской области

В деревне Бохирчи Почепского района Брянской области при пожаре в жилом доме погибла 21-летняя девушка и ее двое детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

Трагедия произошла в понедельник, 3 декабря, около шести утра в одном из домов на Колхозной улице. После тушения пожара в ходе осмотра места происшествия были обнаружены тела женщины и двоих детей, пишет интернет-газета «Брянские новости».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти двух и более лиц по неосторожности». Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. По одной из версий, причиной возгорания могла стать неисправность печи.

3 декабря в Хабаровском крае также произошел пожар в частном доме. Погибли мать и двое детей 2007 и 2009 годов рождения. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электроприбора.