Один человек погиб при пожаре в Новгородской области

В городе Малая Вишера Новгородской области при пожаре в частном жилом доме погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородский области.

Пожар произошел в воскресенье, 2 декабря. Сообщение о возгорании поступило на пульт в 21:07, через семь минут пожарные прибыли к месту происшествия. К тому моменту деревянный дом горел изнутри.

Возгорание было ликвидировано в 23:00. При осмотре места происшествия было обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом пишет «Новгород.ру».

Пожар уничтожил отделку и имущество по всей площади дома. Личность погибшего и причины пожара устанавливаются.