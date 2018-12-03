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Один человек погиб при пожаре в Новгородской области

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В городе Малая Вишера Новгородской области при пожаре в частном жилом доме погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородский области.

Пожар произошел в воскресенье, 2 декабря. Сообщение о возгорании поступило на пульт в 21:07, через семь минут пожарные прибыли к месту происшествия. К тому моменту деревянный дом горел изнутри.

Возгорание было ликвидировано в 23:00. При осмотре места происшествия было обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом пишет «Новгород.ру».

Пожар уничтожил отделку и имущество по всей площади дома. Личность погибшего и причины пожара устанавливаются.

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