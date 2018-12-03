Мать и двое детей погибли в пожаре в Хабаровском крае

В Хабаровском крае произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли мать и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла 3 декабря в селе Большая Картель. В момент возгорания в доме находились женщина и двое детей 2007 и 2009 годов рождения. «Поздно обнаруженный и быстро развивающийся пожар не дал возможности спастись членам семьи, находящимся дома», — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 56 кв. м. В его тушении были задействованы 11 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электроприбора.

2 декабря в одном из кафе в Мытищинском районе Московской области произошел пожар, в результате которого погибли три человека — мужчина, женщина и ребенок. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».