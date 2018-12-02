Три человека погибли при пожаре в Пермском крае
Три человека погибли в результате пожара в деревне Романово в Пермском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Как уточняет ТАСС, сообщения о возгорании поступили дежурному около 02:30 в воскресенье, 2 декабря, по местному времени (00:30 мск 1 декабря).
«По прибытии на место пожарных расчетов дом был полностью охвачен огнем, зайти внутрь не представлялось возможным», — рассказали спасатели. При тушении на мечте ЧП были обнаружены тела трех мужчин.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в субботу сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в частном доме в Приморском крае.