Три человека погибли при пожаре в Пермском крае

Три человека погибли в результате пожара в деревне Романово в Пермском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как уточняет ТАСС, сообщения о возгорании поступили дежурному около 02:30 в воскресенье, 2 декабря, по местному времени (00:30 мск 1 декабря).

«По прибытии на место пожарных расчетов дом был полностью охвачен огнем, зайти внутрь не представлялось возможным», — рассказали спасатели. При тушении на мечте ЧП были обнаружены тела трех мужчин.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в субботу сообщалось, что три человека погибли в результате пожара в частном доме в Приморском крае.