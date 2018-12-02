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При пожаре в кафе под Мытищами погибли три человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В кафе вблизи деревни Новосельцево Мытищинского района утром 2 декабря произошел пожар. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Потушив огонь, спасатели обнаружили в здании тела трех человек, которые принадлежали мужчине, женщине и ребенку.

Правоохранители считают, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В управлении СК России по Московской области рассказали, что назначены судебно-медицинские экспертизы жертв происшествия. Их личности до сих пор не установлены.

Ранее 2 декабря стало известно, что три человека погибли в результате пожара в деревне Романово в Пермском крае.

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