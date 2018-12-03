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Госдума в 2018 году сэкономила около полумиллиарда рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госдума в 2018 году сэкономила около полумиллиарда рублей из порядка 10,69 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на ее деятельность. Об этом 3 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на председателя палаты Вячеслава Володина.

Он также отметил, что на фонде оплаты труда депутатов удалось сэкономить около 100 млн. рублей. Все эти деньги будут возвращены обратно в бюджет.

Володин пояснил, что экономия достигнута в том числе благодаря тому, что в соответствии с новыми правилами депутаты при пропуске пленарного заседания пишут заявления об отпуске за свой счет.

На данный момент парламентарии могут пропустить заседание лишь по нескольким уважительным причинам: болезнь, командировка или отпуск.

13 сентября сообщалось, что в Госдуме объединят комиссию по этике и комиссию по контролю за доходами. Предполагается, что новая структура займется в том числе досрочным прекращением полномочий депутатов.

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