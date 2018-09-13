В Госдуме объединят комиссии по этике и контролю за доходами

В Госдуме объединят комиссию по этике и комиссию по контролю за доходами. Такое решение 13 сентября принял комитет по контролю и регламенту, рассказала его глава Ольга Савастьянова.

По словам депутата, объединение двух думских комиссий прорабатывается с начала года. Предполагается, что новая структура займется в том числе досрочным прекращением полномочий депутатов.

«В данную комиссию предлагается передать все те вопросы, которыми занималась комиссия по этике, передать вопросы, которыми занималась комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательствах имущественного характера», — цитирует «РИА Новости» Савастьянову.

Вопрос об учреждении комиссии могут обсудить на следующей неделе. По ее словам, председатель Госдумы уже поддержал решение объединить комиссии по контролю за доходами и этике.

В январе 2018 года Совет Госдумы решил создать рабочую группу, связанную с конфликтами интересов депутатов. В случае необходимости группа должна будет внести предложения по изменению законодательства в сфере борьбы с коррупцией.