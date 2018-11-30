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Депутат Игорь Лебедев удалил ранее опубликованные фото из Майами в Facebook

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Фото: ТАСС/Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ
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Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев удалил со своей страницы Facebook фотографии американского города Майами в штате Флорида.

Депутат опубликовал снимки Майами в соцсети 29 ноября. В комментарии он отметил, что в этот город «можно только влюбиться». На напоминание главы фракции «Единой России» Сергея Неверова о региональной неделе, он назвал Майами одним из избирательных округов фракции ЛДПР.

Позже в тот же день Лебедев возмутился тем, что его пост вызвал такую резкую реакцию, поскольку «депутат имеет право летать в другую страну».

В 2015 году представители фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Сидякин и Олег Савченко поехали в Антарктиду, никого об этом не предупредив. В течение полутора суток с чиновниками не могли связаться. По словам экспертов, в случае самостоятельной поездки в Антарктиду граждане должны иметь разрешение от Росгидромета.

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