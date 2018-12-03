В Госдуме назвали блефом заявление Порошенко о переброске войск к границе с Россией

Заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении провести передислокацию военных подразделений для «усиления обороны» на границе с Россией является безответственной болтовней и блефом. Такое мнение 3 декабря высказал председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов.

«Это безответственная болтовня. Это все блеф чистой воды и дешевый популизм, который даже население Украины воспринимает с черным юмором», — цитирует эксперта телеканал «Звезда».

Россияне могут быть спокойны, подчеркнул Шаманов. По его словам, все граничащие с Украиной регионы страны, включая Республику Крым, надежно защищены.

«У России надежно, гарантированно всё защищено», — заключил глава комитета по обороне.

Ранее в понедельник Порошенко заявил, что в рамках военного положения на Украине будет проведена передислокация подразделений для «усиления обороны» на границе с Россией. Он также анонсировал учения в приграничных областях страны.