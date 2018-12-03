Система распознавания лиц заработает в Москве в 2019 году

Система распознавания преступников, находящихся в розыске, через камеры видеонаблюдения заработает в Москве в 2019 году. Об этом 3 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В следующем году мы завершим эту работу и впервые создадим систему распознавания лиц, которая будет определять преступников, находящихся в розыске», — сказал мэр в ходе расширенного совещания по вопросам профилактики правонарушений в городе.

По словам Собянина, такая система, установленная в метро и в некоторых районах столицы в порядке эксперимента, дала положительные результаты, передает агентство городских новостей «Москва».

«Десятки преступников, которые были в розыске, найдены и задержаны. Я думаю, эта система сделает город просто недоступным для преступных элементов», — подчеркнул мэр.

Ранее в понедельник Собянин заявил, что количество тяжких преступлений в Москве в течение последних семи лет значительно сократилось.