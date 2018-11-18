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Собянин заявил о снижении уровня преступности среди мигрантов

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве снизился уровень преступности среди мигрантов. Об этом 18 ноября мэр столицы сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, добиться повышения безопасности в городе помогла выдача патентов и регистрация мигрантов. Он отметил, что приезжие проходят процедуру обязательной регистрации, оставляют отпечатки пальцев и получают патент.

Также Собянин подчеркнул, что уровень преступности в Москве снизился и за счет установленных камер видеонаблюдения, которые фиксируют правонарушения и повышают эффективность работы правоохранительных органов.

7 ноября глава МВД России рассказал о снижении количества убийств за пять лет. По его словам, в последние несколько лет заметно снижается уровень преступности, в том числе по тяжким видам. Он отметил, что, помимо убийств, почти на 50% снизилось количество грабежей и разбойных нападений.

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