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Собянин предложил москвичам выбрать лучший городской фестиваль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Столичный градоначальник Сергей Собянин предложил москвичам определить лучший фестиваль 2018 года. Голосование открыто на портале «Активный гражданин».

«Выбираем «Путеводную звезду» этого года. В 2017-м выиграл «Круг света», в этом году он тоже удался, но было еще много интересного», — написал мэр в Twitter, напомнив горожанам о фестивалях «Путешествие в Рождество», «Времена и эпохи», «Спасская башня» и «Фестиваль фейерверков».

«Путеводная звезда» — премия предприятиям туристической и гостиничной индустрии Москвы. Награда была учреждена Комитетом по туризму в 1999 году с целью повышения качества туристического и экскурсионного сервиса, гостиничного обслуживания, формирования положительного имиджа столицы как мирового туристского центра.

С 3 по 5 ноября в столице прошел фестиваль «День народного единства». В ходе праздничного фестиваля состоялись 609 мастер-классов, в которых поучаствовали 7,4 тыс. человек. Также 35 тыс. человек стали зрителями выступлений творческих коллективов, а на каруселях прокатились порядка 65 тыс. человек.

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