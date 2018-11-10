Путин поучаствовал в открытии памятника Тургеневу в Москве

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия памятника русскому писателю Ивану Тургеневу. Мероприятие, приуроченное к 200-летию литератора, состоялось в субботу, 10 ноября.

Выступая на церемонии, глава государства отметил, что представить русскую литературу без Тургенева невозможно и что его творчество является мировым достоянием.

«Он обращался к людям, их чувствам и переживаниям, подлинным и вечным ценностям. Потому интерес к его сочинениям будет всегда», — сказал Путин.

Глава государства также возложил к монументу букет красных роз, передает ТАСС.

Это первый в Москве памятник Тургеневу, он стал частью так называемого «тургеневского квартала», состоящего из дома-музея писателя и приусадебной территории. Монумент создал скульптор и народный художник России Сергей Казанцев. До этого в столице был установлен лишь бюст Тургенева у входа в библиотеку его имени.