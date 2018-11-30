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Оплату проезда в электричке через распознавание лиц тестируют в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На двух железнодорожных станциях в Москве в рамках эксперимента установили системы распознавания лиц для покупки билета на электричку. Об этом 29 ноября сообщил гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Максим Дьяконов.

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«Мы сейчас тестируем на паре станций прототип [системы] и хотим посмотреть, имеет ли это под собой основания или не имеет. Но в любом случае развитие транспортной системы идет к единому билету, единому носителю, и желательно к минимальному времени, которое потребуется, чтобы пройти все контроли», — приводит его слова ТАСС.

Предполагается, что благодаря системе распознавания возможно будет проходить через турникеты без предъявления билета, так как система сама определит, есть ли у пассажира действующий проездной документ.

Считываться биометрические данные будут по желанию самого гражданина.

Тестирование запущено на Киевском вокзале и транспортно-пересадочном узле «Солнечная». В эксперименте принимают участие только сотрудники ЦППК, а не пассажиры.

14 ноября сообщалось, что компания «Аэрофлот» и аэропорт Шереметьево намерены внедрить систему распознавания лиц.

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