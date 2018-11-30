Оплату проезда в электричке через распознавание лиц тестируют в Москве

На двух железнодорожных станциях в Москве в рамках эксперимента установили системы распознавания лиц для покупки билета на электричку. Об этом 29 ноября сообщил гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Максим Дьяконов.

«Мы сейчас тестируем на паре станций прототип [системы] и хотим посмотреть, имеет ли это под собой основания или не имеет. Но в любом случае развитие транспортной системы идет к единому билету, единому носителю, и желательно к минимальному времени, которое потребуется, чтобы пройти все контроли», — приводит его слова ТАСС.

Предполагается, что благодаря системе распознавания возможно будет проходить через турникеты без предъявления билета, так как система сама определит, есть ли у пассажира действующий проездной документ.

Считываться биометрические данные будут по желанию самого гражданина.

Тестирование запущено на Киевском вокзале и транспортно-пересадочном узле «Солнечная». В эксперименте принимают участие только сотрудники ЦППК, а не пассажиры.

14 ноября сообщалось, что компания «Аэрофлот» и аэропорт Шереметьево намерены внедрить систему распознавания лиц.