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Китайская система распознавания лиц выписала штраф портрету на автобусе

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Новый казус с алгоритмом распознавания лиц в Китае. В городе Нинбо система приняла фото на рекламе автобуса за живого человека. И автоматически выписала штраф за переход дороги на красный свет. Хотя модель — предпринимательница Дун Минчжу — не совершала правонарушения. История забавна вдвойне: «провинившийся» плакат как раз критиковал нарушителей ПДД. 

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