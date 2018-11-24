Китайская система распознавания лиц выписала штраф портрету на автобусе

Новый казус с алгоритмом распознавания лиц в Китае. В городе Нинбо система приняла фото на рекламе автобуса за живого человека. И автоматически выписала штраф за переход дороги на красный свет. Хотя модель — предпринимательница Дун Минчжу — не совершала правонарушения. История забавна вдвойне: «провинившийся» плакат как раз критиковал нарушителей ПДД.