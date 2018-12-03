Суд ХАМАС приговорил шестерых палестинцев к казни за шпионаж в пользу Израиля

Военный суд палестинского движения ХАМАС приговорил шесть человек к смертной казни за шпионаж в пользу Израиля. Об этом 3 декабря сообщает новостное агентство Sama.

По словам представителя министерства внутренних дел и национальной безопасности в секторе Газа, «вынесенный приговор является ясным предупреждением всем, кто сотрудничает с оккупационными властями, что их неизбежно постигнет такая же участь». Он также отметил, что структуры безопасности ХАМАС за последнее время выявили несколько шпионских сетей и предупредили появление ряда проблем в области обеспечения безопасности в Газе.

15 ноября сообщалось, что в Иерусалиме палестинец ранил ножом двух полицейских. Позже стало известно, что террорист был обезврежен и арестован.