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Суд ХАМАС приговорил шестерых палестинцев к казни за шпионаж в пользу Израиля

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Фото: TASS/ZUMA/Ashraf Amra
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Военный суд палестинского движения ХАМАС приговорил шесть человек к смертной казни за шпионаж в пользу Израиля. Об этом 3 декабря сообщает новостное агентство Sama.

По словам представителя министерства внутренних дел и национальной безопасности в секторе Газа, «вынесенный приговор является ясным предупреждением всем, кто сотрудничает с оккупационными властями, что их неизбежно постигнет такая же участь». Он также отметил, что структуры безопасности ХАМАС за последнее время выявили несколько шпионских сетей и предупредили появление ряда проблем в области обеспечения безопасности в Газе.

15 ноября сообщалось, что в Иерусалиме палестинец ранил ножом двух полицейских. Позже стало известно, что террорист был обезврежен и арестован.

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