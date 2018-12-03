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Участок дороги в Красноярском крае освятили

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Обряд освящения участка дороги Канск – Абан – Богучаны провел настоятель Покровского храма отец Роман. Это связано с большим количеством ДТП, которые происходят именно в этом районе.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, привлечь священнослужителя решили в ГИБДД Абанского района Красноярского края. По этой трассе круглый год ездят автомобили и рейсовые автобусы, перевозят груз для промышленных предприятий Нижнего Приангарья.

В правоохранительных органах рассказали, что дорога образует крутые повороты в районе села Устьянск, поэтому место считается опасным. Ежегодно здесь фиксируют ДТП с тяжелыми последствиями.

1 декабря на трассе Дудинка – Алыкель – Норильск на 20-м км автодороги грузовик «КамаАЗ» столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. Шестеро детей были госпитализированы.

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