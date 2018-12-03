Прямой эфир

Глава MI6 намерен призвать Москву перестать «недооценивать» Лондон

0
Фото: REUTERS/Crown Copyright
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор британской разведки MI6 Алекс Янгер планирует призвать Россию перестать «недооценивать» Великобританию. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщил The Telegraph.

Помимо обвинений и угроз в адрес Москвы, глава MI6 также расскажет о важности укрепления связей между Британией и ее союзниками в преддверии Brexit.

Свою речь он планирует произнести перед студентами шотландского университета Сент-Эндрюс 3 декабря.

1 ноября стало известно, что по мнению директора британской контрразведки MI5 Эндрю Паркера, Россия представляет угрозу для Великобритании. Он добавил, что РФ все больше противопоставляет себя Западу и, «судя по всему, действует соответствующе».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В посольстве России посоветовали Лондону защищаться от «Маши и Медведя»
Посольство РФ отреагировало на данные о тайной операции Британии на Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017