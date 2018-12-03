Глава MI6 намерен призвать Москву перестать «недооценивать» Лондон

Директор британской разведки MI6 Алекс Янгер планирует призвать Россию перестать «недооценивать» Великобританию. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщил The Telegraph.

Помимо обвинений и угроз в адрес Москвы, глава MI6 также расскажет о важности укрепления связей между Британией и ее союзниками в преддверии Brexit.

Свою речь он планирует произнести перед студентами шотландского университета Сент-Эндрюс 3 декабря.

1 ноября стало известно, что по мнению директора британской контрразведки MI5 Эндрю Паркера, Россия представляет угрозу для Великобритании. Он добавил, что РФ все больше противопоставляет себя Западу и, «судя по всему, действует соответствующе».