Посольство РФ отреагировало на данные о тайной операции Британии на Украине

Посольство России в Лондоне прокомментировало данные СМИ о тайной операции Великобритании на Украине.

2 декабря «Русская служба Би-би-си» сообщила, что несколько групп британских военных из секретной 77-й бригады, включающей в себя 1200 человек, «выполняют на Украине военные задачи в интернете, проводят информационные операции и психологическое воздействие».

«Ранее нам было известно о направлении военных специалистов для обучения украинских военных спецоперациям против мирных жителей Донецка и Луганска. Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет «Би-Би-Си», психологического воздействия и информационных операций в этой стране», –– говорится в заявлении дипмиссии.

Дипломаты отметили, что подобные действия Лондон осуществляет в преддверии президентских выборов на Украине, которые должны состояться в конце марта 2019 года.

«В свое время Великобритания поддержала переворот в Киеве и приход к власти так называемого «правительства победителей» в нарушение конституционного строя в стране. Сейчас же мы стали свидетелями спецоперации, масштабы и последствия которой еще предстоит оценить», — указали в посольстве.

В конце ноября глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон заявил о планах Лондона усилить военное присутствие на Украине.

Российские дипломаты подчеркнули, что это не будет способствовать урегулированию ситуации политическим путем.

2 декабря президент Украины Петр Порошенко попросил Германию увеличить присутствие в Черном море.

При этом днем ранее экс-глава МИДа ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Киев пытается втянуть Берлин в войну