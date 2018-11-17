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В посольстве России посоветовали Лондону защищаться от «Маши и Медведя»

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Фото: Global Look Press/Gustavo Valiente
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Посольство России в Лондоне с иронией посоветовало Великобритании выработать «дорогостоящий подход» для защиты от влияния популярного детского мультфильма российского производства «Маша и Медведь». Такой комментарий оставило российское диппредставительство в субботу, 17 ноября, на своей странице в Twitter.

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Заявление было сделано в ответ на статью британской газеты The Times, в которой мультсериал назвали инструментом «мягкой пропаганды» Кремля. Издание отмечало, что избалованная девочка и медведь, символизирующий Россию, влияют на неокрепший детский разум точно так же, как влияют на взрослых «российские пропагандистские каналы» вроде RT.

«Как Великобритания может найти спасение от «Маши и Медведя»? Открыть некий центр по противодействию мультипликационным фильмам где-нибудь на Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что необходим решительный и очень дорогостоящий подход», — написало российское посольство в Twitter.

В апреле сообщалось, что одна из серий мультфильма под названием «Маша плюс каша» набрала более 3 млрд просмотров в YouTube. Эпизод занял шестое место в списке самых просматриваемых видео на хостинге.

В июле 2017 года на Украине предлагали запретить российский мультфильм, назвав его пропагандистским медиапродуктом. Там тоже посчитали медведя символом Москвы. При этом в стране обратили внимание, что зверя показывали большим и сильным, безнаказанно захватывающим чужое имущество, землю и дома. По их мнению, мультик навязывал детям положительный образ России, что являлось «крайне опасным для безопасности Украины».

Производством данного мультсериала занимается студия «Анимаккорд». Впервые приключения девочки и лесного жителя показали в 2009 году. В настоящее время за перипетиями мультперсонажей следят во всем мире.

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