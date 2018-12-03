Эксперты оценили итоги саммита G20 для России

Саммит G20, который в субботу завершился в Аргентине, оказался крайне успешным для российской внешней политики. Количество встреч, которые провел президент России Владимир Путин, говорит о том, насколько активно Москва развивает свои международные контакты. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» члены Федерального собрания РФ.

Сам российский лидер после переговоров с главами 10 стран назвал саммит результативным.

В ходе проведенных встреч обсуждались сирийский кризис, недавняя провокация Украины в Керченском проливе, решение территориального спора с Японией, регулирование цен на углеводороды и многое другое.

«Результаты саммита позволяют говорить об активности России на дипломатическом поприще. Такие встречи чрезвычайно важны для продвижения в двусторонних отношениях», –– отметил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Российский сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что у Путина не было ни одной свободной минуты, а то время, которое появилось в его графике после отказа президента США Дональда Трампа от встречи, было незамедлительно занято.

В тоже время эксперты выразили опасения, что отмена переговоров лидеров США и РФ приведет к серьезным последствиям.

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Попал в десятку: в Аргентине Путин провел переговоры с главами 10 стран