Прямой эфир

Эксперты оценили итоги саммита G20 для России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саммит G20, который в субботу завершился в Аргентине, оказался крайне успешным для российской внешней политики. Количество встреч, которые провел президент России Владимир Путин, говорит о том, насколько активно Москва развивает свои международные контакты. Такое мнение выразили опрошенные «Известиями» члены Федерального собрания РФ.

Сам российский лидер после переговоров с главами 10 стран назвал саммит результативным.

В ходе проведенных встреч обсуждались сирийский кризис, недавняя провокация Украины в Керченском проливе, решение территориального спора с Японией, регулирование цен на углеводороды и многое другое.

«Результаты саммита позволяют говорить об активности России на дипломатическом поприще. Такие встречи чрезвычайно важны для продвижения в двусторонних отношениях», –– отметил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Российский сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что у Путина не было ни одной свободной минуты, а то время, которое появилось в его графике после отказа президента США Дональда Трампа от встречи, было незамедлительно занято.

В тоже время эксперты выразили опасения, что отмена переговоров лидеров США и РФ приведет к серьезным последствиям.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Попал в десятку: в Аргентине Путин провел переговоры с главами 10 стран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин рассказал о разговоре с Трампом «на ногах» в ходе G20
Путин «на пальцах» объяснил Меркель и Макрону произошедшее в Керченском проливе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017