Вернуть долг: Россия постарается отомстить Чехии за обидное поражение

Сборной России по баскетболу предстоит очередной важнейший матч квалификации чемпионата мира – 2019. После тяжело давшейся победы в выездной игре с командой Финляндии подопечные Сергея Базаревича примут в Химках сборную Чехии. Победа в этом матче практически гарантирует нашей команде выход в финальную стадию мирового первенства, которое пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября следующего года.

В сентябре 2018 года в Пардубице сборная России уступила команде Чехии (78:80). Решающий мяч на последних секундах встречи забросил разыгрывающий «Вашингтона» Томаш Саторански. В Химках Саторански и другой лидер чехов Ян Веселы сыграть не смогут.

— Нам надо выиграть этот матч и вернуть должок Чехии за поражение на последних секундах в сентябрьской встрече, — сказал «Известиям» капитан сборной России Виталий Фридзон. — Мы играем дома, при своих болельщиках. Родные стены должны нам помочь. К тому же после победы в Хельсинки мы находимся на подъеме, в команде хорошее настроение.

В предыдущем туре команда Чехии уступила сборной Франции (65:79). Чехи оказывали достойное сопротивление соперникам на протяжении трех четвертей, но в последней десятиминутке французы взвинтили темп и довели дело до уверенной победы.

— Чехи приедут к нам сверхмотивированными, — продолжил Виталий Фридзон. — Во-первых, у нас еще есть шанс догнать их в турнирной таблице, во-вторых, они захотят реабилитироваться за домашнее поражение от Франции, где они, кстати, показали очень цельную игру, долго шли нос к носу. Легкой прогулки у нас точно не будет, но все ребята готовы к упорной борьбе и будут биться за победу.

После девяти сыгранных туров команда Чехии идет на втором месте (семь побед — два поражения). Сборная России занимает третью строчку (пять побед — четыре поражения). На одну победу меньше у Финляндии и Болгарии (4–5). У сборной Боснии и Герцеговины только два выигрыша (2–7) и лишь теоретические шансы на путевку на чемпионат мира – 2019. Для того чтобы поехать в Поднебесную, россиянам нужно занять в своей группе место не ниже третьего.

— Надеюсь, что все ошибки, которые мы совершили в игре против Финляндии, остались в Хельсинки, — рассказал «Известиям» Андрей Воронцевич. — Та игра нас закалила. Невозможно добиться сыгранности за несколько дней сборов. Поэтому только в официальном матче мы нащупали, как надо играть этим сочетанием, а как не надо. В матче с Чехией мы должны забивать свои броски с хорошим процентом, плотно защищаться весь матч и допустить как можно меньше потерь.

Форвард ЦСКА также призвал болельщиков заполнить подмосковную арену.

— Домашние стены всегда помогают, поэтому очень хочется, чтобы на игру пришло как можно больше наших болельщиков, — пояснил Андрей Воронцевич. — Мы будем играть на максимуме своих возможностей и постараемся отблагодарить всех присутствующих качественным баскетболом. Эта победа крайне важна для сборной.

В матче с командой Чехии к сборной присоединится центровой ЦСКА Джоэл Боломбой, который может провести свою дебютную игру в майке национальной команды. Также ожидалось появление Андрея Зубкова, но из-за болезни он не сможет принять участие в матче. У форварда «Химок» поднялась температура, и он был вынужден пропустить матч с «Панатинаикосом» в Евролиге (30 ноября).

Матч состоится сегодня, 3 декабря. Начало встречи в 19:00 мск.

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