Вырвали победу зубами: сборная РФ выиграла важнейший матч в отборе ЧМ

В рамках второго раунда отборочного турнира к чемпионату мира – 2019 сборная России по баскетболу в овертайме вырвала победу у Финляндии (77:75). Героем встречи стал защитник Дмитрий Кулагин, набравший 26 очков, семь подборов и пять передач. Этот выигрыш позволил нашей команде закрепиться на третьем месте в группе K.

Сборная России испытывала кадровый голод, потеряв множество ключевых игроков. Кроме травмированного Алексея Шведа, который отсутствовал из-за совпадения календарей Евролиги и ФИБА, к команде не смогли присоединиться Никита Курбанов, Семен Антонов, Михаил Кулагин, Андрей Зубков и Джоэль Боломбой (последние двое должны прибыть в распоряжение сборной перед игрой с Чехией). Хозяева также не досчитались своего лидера: отсутствовал разыгрывающий «Баварии» Петтери Копонен.

Вытащили игру

Однако даже без своего основного первого номера сборная Финляндии представляла большую угрозу. Еще перед матчем главный тренер Сергей Базаревич предупреждал, что нам будет противостоять очень скоростная команда, где практически любой игрок может забросить трехочковый. Особо стоило опасаться защитника испанской «Уникахи» Сасу Салина и форвардов немецкого «Скайлайнерса» Эрика Мерфи и Шона Хаффа. Именно эта троица создала нам главные проблемы в первой половине встречи. Салин своими передачами выводил партнеров на идеальные позиции для бросков, которые те завершали с хорошим процентом.

У нас же игра в атаке совсем не заладилась. При поддержке более 7 тыс. зрителей финны уверенно защищались, а игроки сборной России порой не реализовывали верные броски. За первые пять минут подопечные Сергея Базаревича набрали всего два очка, за всю первую четверть — 13. Во второй половине ситуация не улучшилась. Из 13 попыток мы забросили всего три дальних броска (23%) и сделали всего семь средних попаданий из 16 (43%). Итог — отставание от финнов на девять очков.

В третьей четверти инициативу на себя взяли опытные игроки — Дмитрий Кулагин и Андрей Воронцевич. Первый набрал десять очков, второй сражался за подборы и дал нашей сборной целую серию атак «второго шанса». Также стоит отметить удачный выход со скамейки капитана «Нижнего Новгорода» Евгения Бабурина. Его перехват и точный трехочковый позволили нашей команде сократить разницу до «–4», но хозяева не растерялись и провели мощную концовку четверти, забросив несколько дальних бросков и вновь сделав свое преимущество двухзначным (57:47). Особо усердствовал Шон Хафф (6/7 трехочковых и пять подборов).

В такой ситуации в четвертой четверти нас могло спасти только чудо. И нашим игрокам удалось его совершить. На заключительную десятиминутку вышла совсем другая сборная России — злая, упорная, уверенная в своих силах. Дмитрий Кулагин выдал невероятный перформанс, завершая львиную долю атак нашей команды и показав выдающуюся игру в защите. За 1,5 минуты до конца капитан «Локомотива-Кубань» сделал блестящий блок-шот, а за 30 секунд до сирены сравнял счет. В ответной атаке финны забить не смогли, но и наша команда не реализовала последнюю попытку. Игра перетекла в овертайм, где наша сборная полностью контролировала ход игры, доводила свое преимущество до «+5», вновь здорово защищалась и добыла столь важную победу.

Поверили в свои силы

— Мы показали характер, бились до конца, — подвел итоги игры в разговоре с «Известиями» форвард сборной России Андрей Воронцевич. — У нас многое не получалось, в том числе и у меня. Практически не шел бросок. Не хочу говорить о качестве игрового мяча, но после долгого перерыва тяжело привыкнуть к мячу, который используется на турнирах ФИБА. Он очень неудобный. Но слава богу, что мы не упали духом и вытащили эту игру на зубах. Финны играли при невероятной поддержке, попадали сложные мячи, но в четвертой четверти нам всё же удалось наладить игру в защите. Именно благодаря удачным действиям в защите мы поверили в свои силы и перевернули ход игры.

Андрей Воронцевич отметил роль Дмитрия Кулагина в этой важнейшей победе.

— Он провел блестящий матч, — сказал форвард. — Но я этому совсем не удивлен. В этом сезоне Дима играет на очень высоком уровне, стал полноценным лидером «Локомотива» и настоящим защитником топ-класса.

После этой победы сборная России закрепилась на третьем месте в группе. Теперь нам важно обыграть Чехию в домашней игре.

— Матч с Чехией очень важен для нас, — заключил Андрей Воронцевич. — Нам надо побеждать, и это практически гарантирует нам выход на чемпионат мира – 2019. Очень хочется, чтобы болельщики пришли в «Химки» и поддержали нас. Спасибо нашим фанатам и за поддержку в Хельсинки. Их было немного, но мы слышали их голоса.

Баскетболист сборной Финляндии Эрик Мерфи был раздосадован этим поражением.

— Если честно, то я не понял, как мы провалили концовку, — заявил «Известиям» Мерфи. — Казалось, что всю игру мы вели с преимуществом «+8», «+10», но в последние минуты у нас что-то сломалось, а российская сборная, наоборот, прибавила. Видимо, у них осталось больше сил на концовку. Особенно был хорош Кулагин. Сдержать его нам не удалось, хотя мы очень внимательно изучили его. Я разочарован. Мы должны были побеждать… Но впереди еще три игры, и мы еще можем исправить положение.

В понедельник, 3 декабря, Финляндия сыграет на выезде с Боснией, а наша команда примет Чехию.

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