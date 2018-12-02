Ролан Гусев оценил шансы сборной России попасть на Евро-2020

Игроки сборной России по футболу имеют хорошую перспективу занять первое место в своей отборочной группе к чемпионату Европы 2020 года. Такое мнение 2 декабря высказал бывший полузащитник московского клуба ЦСКА и сборной России Ролан Гусев после жеребьевки отборочной части турнира.

«Соперники достаточно непростые: и шотландцы, и киприоты, и футболисты сборной Казахстана могут доставить определенные проблемы. Конечно, про сборную Сан-Марино говорить не приходится, но нужно понимать, что играть спустя рукава наша сборная не имеет права. В целом считаю, что нашей сборной по силам выходить из данной группы», — цитирует Гусева ТАСС.

Он добавил, что российская национальная команда в настоящее время показывает высокий уровень, хорошо играет на домашних аренах, собирает полные стадионы. Особо Гусев отметил профессионализм главного тренера Станислава Черчесова.

В ирландском Дублине 2 декабря состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. В одну группу с российскими футболистами попали национальные сборные Шотландии, Кипра, Казахстана, Сан-Марино и бронзовые призеры прошедшего в России в 2018 году чемпионата мира по футболу — команда Бельгии.

Первые матчи квалификации на чемпионат Европы стартуют в марте 2019 года. Финальный этап соревнований пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах континента, в том числе в Санкт-Петербурге.