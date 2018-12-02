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Определились соперники сборной России в отборочном турнире Евро-2020

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В ирландском Дублине 2 декабря состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Своих будущих соперников узнала сборная России, которая попала в группу I.

В одну группу с российскими футболистами попали национальные сборные Шотландии, Кипра, Казахстана, Сан-Марино и бронзовые призеры прошедшего в России в 2018 году чемпионата мира по футболу — команда Бельгии, сообщает Матч ТВ.

Другие группы были сформированы следующим образом:

Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.

Группа В: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.

Группа С: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия.

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.

Группа Е: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта.

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.

Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра.

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.

Всего в отборочном турнире примут участие 10 групп команд. В итоговую часть чемпионата напрямую выйдут по две лучшие команды из каждой группы отборочного турнира. Еще четыре путевки будут разыграны в финальных играх Лиги наций. 

Первые матчи квалификации на чемпионат Европы стартуют в марте 2019 года. Финальный турнир соревнований пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах континента, в том числе в Санкт-Петербурге.

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