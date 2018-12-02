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Составлен топ-5 самых дорогих съемных квартир в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Согласно данным агентства «ИНКОМ-Недвижимость», максимальный размер арендной ставки в Москве в ноябре этого года составил 600 тыс. рублей. Такова месячная стоимость шестикомнатной квартиры на улице Остоженке рядом с метро «Парк культуры», а также места в подземном паркинге.

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Двухуровневые апартаменты площадью 270 кв. м включают в себя кухню, кабинет, гардеробные и санузел на первом этаже, а также спальни и санузлы на втором, пишет 30 ноября «Российская газета»

На втором месте в рейтинге обозначен объект за 550 тыс. в месяц, расположенный в особняке с охраняемой территорией в районе Остоженки и оформленный в дворцовом стиле. Его площадь составляет 220 кв. м.

В тройку лидеров вошли также апартаменты в сталинском доме в Романовом переулке недалеко от станции метро «Охотный Ряд». За жилье площадью 235 кв. м придется заплатить 500 тыс. рублей в месяц.

Четвертой в списке названа трехкомнатная квартира возле станции метро «Парк культуры» площадью 150 кв. м, проживание в которой обойдется в 490 тыс. рублей в месяц.

Замыкает пятерку двухуровневая четырехкомнатная квартира на Ленинградском проспекте возле метро «Сокол». Месячная аренда объекта площадью 214 кв. м составляет 450 тыс. рублей.

Аналогичный рейтинг специалисты в сфере недвижимости составляли в конце января. Тогда максимальная стоимость арендуемого жилья также равнялась 600 тыс. рублей. За эту сумму сдавались апартаменты с авторским дизайном площадью 190 кв. м в башне «Москва» комплекса «Москва-Сити» на Пресненской набережной.

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