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В ЛНР предложили Киеву забрать тело погибшего диверсанта

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Фото: youtube.com
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) предложила украинскому командованию забрать тело члена диверсионной группы, погибшего при попытке проникнуть на территорию республики. Об этом заявил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

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«Нам удалось эвакуировать тело одного из погибших военнослужащих ВС Украины, брошенное украинской группой в этом районе», — приводит его слова «РИА Новости».

Осадчий уточнил, что установлена личность погибшего. Это рядовой Проданюк Сергей Григорьевич, проходил службу в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде

Он отметил, что пока никаких запросов с украинской стороны о выдаче тела не поступало.

Ранее украинское командование заявило о пропаже рядового Сергея Проданюка в Донбассе. В то же время Народная милиция ЛНР сообщила о попытке диверсантов 29 ноября попасть на территорию самопровозглашенной республики. В результате погибли, подорвавшись на мине, пять украинских военнослужащих.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть на Украине, пришедшую после госпереворота в феврале того же года, и объявили о создании Луганской и Донецкой народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив название на «операцию объединенных сил».

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