В ЛНР предложили Киеву забрать тело погибшего диверсанта
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) предложила украинскому командованию забрать тело члена диверсионной группы, погибшего при попытке проникнуть на территорию республики. Об этом заявил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
«Нам удалось эвакуировать тело одного из погибших военнослужащих ВС Украины, брошенное украинской группой в этом районе», — приводит его слова «РИА Новости».
Осадчий уточнил, что установлена личность погибшего. Это рядовой Проданюк Сергей Григорьевич, проходил службу в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде
Он отметил, что пока никаких запросов с украинской стороны о выдаче тела не поступало.
Ранее украинское командование заявило о пропаже рядового Сергея Проданюка в Донбассе. В то же время Народная милиция ЛНР сообщила о попытке диверсантов 29 ноября попасть на территорию самопровозглашенной республики. В результате погибли, подорвавшись на мине, пять украинских военнослужащих.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть на Украине, пришедшую после госпереворота в феврале того же года, и объявили о создании Луганской и Донецкой народных республик. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив название на «операцию объединенных сил».