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Участники группы «Чайф» стали свидетелями ЧП на борту самолета

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Фото: E1.RU
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Участники группы «Чайф» стали свидетелями инцидента на борту самолета, следовавшего по маршруту Новосибирск–Екатеринбург, пишет 2 декабря портал E1.

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Сообщается, что пассажиров длительное время держали в автобусе с открытыми дверями при температуре -25 градусов. По словам представителей авиакомпании S7, задержка была вызвана ожиданием опаздывающих путешественников.

Позже, когда замерзшие люди оказались на борту воздушного судна, в салоне стало слишком жарко: из кондиционеров дул обжигающий воздух. Члены экипажа пообещали, что к моменту взлета температура вернется к нормальным показателям, однако этого не произошло. Во время полета нескольким пассажирам пришлось оказывать помощь. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин требовал у членов экипажа объяснить или решить сложившуюся ситуацию.

Через некоторое время командир вышел с пассажирами на связь и сообщил, что «трудности с температурой воздуха в салоне связаны с включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем».

В конце ноября появилась информация о том, что в Челябинской области уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина проверит инцидент в Челябинском аэропорту. Там 16-летнему подростку-инвалиду не предоставили специальное кресло и чуть не уронили с погрузчика, когда везли от самолета до аэровокзала.

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