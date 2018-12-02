Участники группы «Чайф» стали свидетелями ЧП на борту самолета

Участники группы «Чайф» стали свидетелями инцидента на борту самолета, следовавшего по маршруту Новосибирск–Екатеринбург, пишет 2 декабря портал E1.

Сообщается, что пассажиров длительное время держали в автобусе с открытыми дверями при температуре -25 градусов. По словам представителей авиакомпании S7, задержка была вызвана ожиданием опаздывающих путешественников.

Позже, когда замерзшие люди оказались на борту воздушного судна, в салоне стало слишком жарко: из кондиционеров дул обжигающий воздух. Члены экипажа пообещали, что к моменту взлета температура вернется к нормальным показателям, однако этого не произошло. Во время полета нескольким пассажирам пришлось оказывать помощь. Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин требовал у членов экипажа объяснить или решить сложившуюся ситуацию.

Через некоторое время командир вышел с пассажирами на связь и сообщил, что «трудности с температурой воздуха в салоне связаны с включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем».

В конце ноября появилась информация о том, что в Челябинской области уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина проверит инцидент в Челябинском аэропорту. Там 16-летнему подростку-инвалиду не предоставили специальное кресло и чуть не уронили с погрузчика, когда везли от самолета до аэровокзала.