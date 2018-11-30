Челябинский омбудсмен проверит информацию об инциденте с инвалидом в аэропорту

В Челябинской области уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина проверит публикации местных СМИ о том, что в челябинском аэропорту подростку-инвалиду не предоставили специального кресла и чуть не уронили с погрузчика, когда везли от самолета до аэровокзала. Об этом 30 ноября сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что ранее появилась информация о том, как 16-летний инвалид вместе с матерью летел из Челябинска в расположенный в Санкт-Петербурге Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой, где у него брали стволовые клетки. Но на обратном пути в челябинском аэропорту подростку якобы не предоставили специальное кресло для транспортировки, из-за чего он чуть не упал с погрузчика, стоя на костылях, когда его везли от самолета до здания аэровокзала.

10 июня сообщалось, что женщину с дочерью, которая страдает ДЦП, не пустили на борт самолета в аэропорту Домодедово.