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Женщину с ребенком в инвалидной коляске отказались пустить в самолет

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Жительница Дмитрова Елена Шилкина рассказала, что ее с дочерью, которая страдает ДЦП и вынуждена передвигаться в инвалидной коляске, не пустили на борт самолета в столичном аэропорту Домодедово. Видеообращение женщина опубликовала в социальных сетях.

По ее словам, они приехали за час до окончания регистрации, но регистрировать их и еще около 6 человек просто не стали. Представитель авиакомпании пояснил, что билеты у женщины невозвратные и заявил, что это проблемы покупателей, пишет РЕН ТВ.

Елена Шилкина отметила, что дорога домой из аэропорта занимает у них три часа. Она с дочерью планировала отправиться в Бишкек на лечение и отдых. Деньги за билеты им, разумеется, не вернули. Авиакомпания «Уральские авиалинии» пока никак не комментирует ситуацию.

16 мая в Кургане подростка-инвалида не пустили на рейс до Владивостока. В самой компании заявили, что причиной отказа послужил тот факт, что мальчику понадобилось для перелета два кресла, поскольку его ноги были загипсованы так, что он не мог их согнуть.

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