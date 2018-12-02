Боец UFC Волков рассказал о совместной тренировке с Дзюбой

Российский боец UFC Александр Волков и футболист «Зенита», форвард сборной России Артем Дзюба провели совместную тренировку в Санкт-Петербурге.

«Это была идея «Зенита» и представительства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России», — рассказал Волков изданию «Спорт-Экспресс».

По его словам, Дзюбе предложили освоить азы боевого искусства, так как он интересуется ММА и является «футболистом, который борется на поле».

«Всё прошло отлично, он себя проявил наилучшим образом, насколько себя может проявить футболист в ММА», — отметил Волков, добавив, что впечатлен силой Дзюбы.

Ранее Дзюба был признан лучшим игроком сборной в Лиге наций. Победитель был определен путем голосования болельщиков.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter