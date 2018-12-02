Прямой эфир

Боец UFC Волков рассказал о совместной тренировке с Дзюбой

0
Фото: Twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец UFC Александр Волков и футболист «Зенита», форвард сборной России Артем Дзюба провели совместную тренировку в Санкт-Петербурге.

«Это была идея «Зенита» и представительства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России», — рассказал Волков изданию «Спорт-Экспресс».

По его словам, Дзюбе предложили освоить азы боевого искусства, так как он интересуется ММА и является «футболистом, который борется на поле».

«Всё прошло отлично, он себя проявил наилучшим образом, насколько себя может проявить футболист в ММА», — отметил Волков, добавив, что впечатлен силой Дзюбы.

Ранее Дзюба был признан лучшим игроком сборной в Лиге наций. Победитель был определен путем голосования болельщиков. 

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российским футболистам пришлось играть на 14-градусном морозе
Боец MMA травмировал обе ноги во время празднования победы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017