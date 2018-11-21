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Российские болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Форвард сборной России по футболу Артем Дзюба стал лучшим игроком команды в матчах Лиги наций по версии болельщиков. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе 21 ноября.

Лучший футболист был определен путем голосования. Оно проходило в несколько этапов. По итогам первого любимым игроком сборной стал Марио Фернандес, по итогам второго — Дзюба. Итог голосования подвели во время игры сборной России против команды из Швеции, по результатам которого лидером зрительских симпатий стал Дзюба.

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Суммарно за форварда питерского «Зенита» отдали голоса 739 тыс. человек. Победитель футбольной викторины петербуржец Александр Шутов вручил спортсмену кубок с пожеланиями болельщиков.

В четырех матчах группового этапа Лиги наций Дзюба забил один гол в игре против Турции. 21 ноября в решающем матче со шведами в Стокгольме сборная России проиграла со счетом 0:2 и заняла второе место в группе с семью очками. Таким образом, в элитный дивизион Лиги наций прошла Швеция, опередившая россиян по дополнительным показателям.

Финальный турнир первого розыгрыша Лиги наций пройдет с 5 по 9 июня 2019 года. Вместе со Швецией туда уже пробились Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия.

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