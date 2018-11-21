Российские болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций

Форвард сборной России по футболу Артем Дзюба стал лучшим игроком команды в матчах Лиги наций по версии болельщиков. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе 21 ноября.

Лучший футболист был определен путем голосования. Оно проходило в несколько этапов. По итогам первого любимым игроком сборной стал Марио Фернандес, по итогам второго — Дзюба. Итог голосования подвели во время игры сборной России против команды из Швеции, по результатам которого лидером зрительских симпатий стал Дзюба.

Суммарно за форварда питерского «Зенита» отдали голоса 739 тыс. человек. Победитель футбольной викторины петербуржец Александр Шутов вручил спортсмену кубок с пожеланиями болельщиков.

В четырех матчах группового этапа Лиги наций Дзюба забил один гол в игре против Турции. 21 ноября в решающем матче со шведами в Стокгольме сборная России проиграла со счетом 0:2 и заняла второе место в группе с семью очками. Таким образом, в элитный дивизион Лиги наций прошла Швеция, опередившая россиян по дополнительным показателям.

Финальный турнир первого розыгрыша Лиги наций пройдет с 5 по 9 июня 2019 года. Вместе со Швецией туда уже пробились Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия.