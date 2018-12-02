Россия и Аргентина подписали документ о партнерстве в области мирного атома

Россия и Аргентина договорились о сотрудничестве в области использования мирного атома. Документ об этом был принят в субботу, 1 декабря, в Буэнос-Айресе.

Данное соглашение, а также договор о сотрудничестве в области рыбного хозяйства были подписаны после переговоров президентов РФ и Аргентины Владимира Путина и Маурисио Макри, сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, в частности, обсуждался вопрос сооружения на территории Аргентины атомной электростанции по российским технологиям.

28 ноября сообщалось, что Россия и Аргентина в рамках визита Путина обсудят строительство АЭС, Москва готова предложить проект.