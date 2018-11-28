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Россия готова предложить Аргентине проект строительства АЭС

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Россия и Аргентина в рамках визита президента РФ Владимира Путина обсуждают строительство АЭС, Москва готова предложить проект. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

«Один из тех документов, который будет подписан, это соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Аргентиной в ядерной сфере», — цитирует посла «РИА Новости».

«Росатом» готов предоставить проект новой АЭС одного из самых современных дизайнов и взять на себя строительство станции, заниматься ее обслуживанием и продавать электроэнергию аргентинским потребителям.

12 октября, выступая на V Форуме регионов РФ и Белоруссии, Путин пошутил, что российская сторона строит атомную электростанцию в Республике Беларусь вопреки своим бизнес-интересам.

«Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», — сказал российский лидер.

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