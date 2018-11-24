Премьер-министр Белоруссии посетил с главой «Росатома» строящуюся АЭС

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым посетил Белорусскую АЭС, строящуюся в Гродненской области.

Румас выразил удовлетворение ходом работ на площадке, сообщила 24 ноября пресс-служба белорусского кабмина.

Председатель правительства Республики Беларусь осмотрел ключевые объекты станции, ему продемонстрировали производственную базу, центральный щит управления АЭС, учебно-тренировочный центр. Премьеру доложили, что на объекте уложено 96% от предусмотренного проектом объема бетона (1,1 млн куб. м), смонтировано 99% арматуры (156 тыс. т).

На площадке БелАЭС работают около 8 тыс. человек строительно-монтажного персонала, белорусские организации выполнили около 60% от общего объема работ.

12 октября президент России Владимир Путин пошутил, что российская сторона строит атомную электростанцию в Республике Беларусь вопреки своим бизнес-интересам.

«Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», — сказал российский лидер.

Первая атомная станция в Белоруссии будет построена недалеко от города Островец и будет состоять из двух энергоблоков.

В июле на тот момент вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко заявил, что после ввода первой белорусской атомной электростанции республика сможет экспортировать электроэнергию в восточном направлении. Он добавил, что себестоимость электроэнергии в стране снизится и она станет дешевле российской.